По словам представителя VŠT Вилмантаса Маркявичюса, о том, что теплоузлы готовы к сезону они узнают, получая соответствующие акты , которые предоставляют администраторы зданий.

"Пока таких подтверждений у нас нет, услугу отопления мы не можем предоставлять. На сегодняшний день мы получили акты о подготовке всего 7% (482 из 7186) теплоузлов. Такая ситуация вызывает беспокойство, поскольку в ближайшее время температура изменится, надо будет начинать отопительный сезон", - сказал Маркявичюс.

DELFI уже сообщал, что в выходные похолодает. Температура местами снизится в два раза.

По его словам, очень важно, чтобы системы были подготовлены к началу отопительному сезону, от этого зависит их надежное функционирование зимой.

По данным VŠT, в последние годы отопление в столице включали в начале октября: в 2015 г. - 8 октября, в 2016 г. - 6 октября, в 2017 г. - 5 октября. Отопительный сезон начинается в Вильнюсе, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд опускается ниже +10 градусов.