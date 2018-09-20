Поставщик услуги отопления в столице Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) напоминает, что управляющие зданиями и их администраторы ежегодно до середины сентября должны подготовить отопительные системы и теплоузлы к новому отопительному сезону, что гарантирует слаженное их функционирование зимой. По данным VŠT, в этом году к отопительному сезону подготовились всего 7% теплоузлов.
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам представителя VŠT Вилмантаса Маркявичюса, о том, что теплоузлы готовы к сезону они узнают, получая соответствующие акты , которые предоставляют администраторы зданий.

"Пока таких подтверждений у нас нет, услугу отопления мы не можем предоставлять. На сегодняшний день мы получили акты о подготовке всего 7% (482 из 7186) теплоузлов. Такая ситуация вызывает беспокойство, поскольку в ближайшее время температура изменится, надо будет начинать отопительный сезон", - сказал Маркявичюс.

DELFI уже сообщал, что в выходные похолодает. Температура местами снизится в два раза.

По его словам, очень важно, чтобы системы были подготовлены к началу отопительному сезону, от этого зависит их надежное функционирование зимой.

По данным VŠT, в последние годы отопление в столице включали в начале октября: в 2015 г. - 8 октября, в 2016 г. - 6 октября, в 2017 г. - 5 октября. Отопительный сезон начинается в Вильнюсе, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд опускается ниже +10 градусов.

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