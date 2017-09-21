Симсон: в ЕС есть лишь две возможности для улучшения авиасообщения

”На сегодняшний день в Европейском союзе существует две возможности для того, чтобы улучшить авиасообщение — установление определенных обязательств общественного обслуживания для авиакомпаний или предоставление государственной помощи”, — пояснила министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.
В тоже время Эстония проанализировала возможность обеспечения международных авиарейсов с европейскими экономическими центрами при помощи договоров об общественном обслуживании, но нашла, что это не может быть реализовано в полном соответствии с требованиями Европейского Союза без нанесения ущерба конкурентоспособности. Это решение скорее подошло бы для обеспечения местного, а не международного авиасообщения.
”Поэтому нам необходимо найти решение, которое бы, одной стороны, обеспечило бы достаточное количество авиалиний, с другой — не ставило бы под угрозу свободную конкуренцию на общем европейском авиационном рынке. Нужно еще проанализировать, можно ли создать возможности обеспечения хороших возможностей для авиасообщения со всеми странами-членами ЕС. В том числе в одинаковом положении могут быть как крупные города Центральной Европы, так и Таллинн, Тарту и Пярну”, — сказала министр.
Комиссар Еврокомиссии по делам транспорта Виолета Булк подтвердила, что хорошее транспортное сообщение является очень важной темой для Европейской комиссии, прежде всего, в контексте синергии различных видов транспорта. ”Я верю, что только тогда, когда мы охватим (помимо авиасообщения) и другие виды транспорта, обеспечение транспортного сообщения станет устойчивым”, — сказала Булк.
Сегодня министры транспорта продолжат встречу в Kultuurikatel, чтобы проанализировать необходимую политику для развития общеевропейской транспортной сети и потребности в инвестициях в следующем периоде финансирования, после 2020 года. Во второй день встречи министры сосредоточат внимание на результатах проектов транспортной сети (TEN-T) и промежуточном обзоре CEF, а также будет обсуждаться использование возможных источников финансирования (включая инновационные источники) в следующем финансовом периоде TEN-T для создания сети.
Симсон: в ЕС есть лишь две возможности для улучшения авиасообщения
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