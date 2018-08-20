С начала года стоимость турецкой лиры в отношении доллара США упала на 38% и достигла рекордно низкой отметки, однако постепенно восстанавливается.
Эксперты утверждают, что на снижении курса валюты могут выиграть мелкие торговцы, если будут приобретать в Турции товары для перепродажи именно сейчас.
"Если кто-то хочет ехать и заключать договора о поставке товаров, то ему следует поспешить", - сказал BNS экономист Литовской конфедерации промышленников Александр Изгородин.
В прошлом году экспорт Литвы в Турцию составил 389 млн евро, а в первом полугодии этого года туда было выведено товаров на 116 млн евро. В 2017 году импорт из Турции составил 161,6 млн евро, а январе-июне 84,6 млн евро.
Основную часть экспорта Литвы в прошлом году составило железо и сталь, а также зерновые, а в Литву больше всего ввозилось турецкой одежды.
Аналитики предупреждают, что возникает риск косвенного воздействия на литовский рынок, поскольку большая часть ее экспорта интегрирована в производственную цепочку ЕС, который поставляет Турции промышленные товары - транспортные средства, машины и оборудование.
"Это та категория, если говорить о нашей промышленности, которая находится в зоне риска, например, если немецкий производитель лишается заказа в Турции, то меньше заказов получат и литовские производственный партнеры, ведь мы поставляем очень много производственных услуг немцам, скандинавам", - сказал А. Изгородин.
По его словам, сходная угроза возникает и для прямого литовского экспорта металлов в Турцию.
Глава Ассоциации мелких предпринимателей и торговцев Литвы Зита Сорокене надеется, что предприниматели, которые по более низким ценам приобретут товары на осенне-зимний сезон смогут их продавать дешевле и в Литве, однако сомневается, что у мелкого бизнеса есть резерв на покупку летних товаров на будущее.
Она также отметила, что турки заинтересованы в продажах в больших объемах.
А. Изгородин отмечает, что кризис лиры может вынудить литовский бизнес не доверять турецким компаниям, которые взяли кредиты в иностранных валютах.
Падение курса лиры поощряет литовцев проводить отпуска в Турции, однако возможности сэкономить здесь ограничены.
По словам гендиректора туроператора Novaturas Линаса Алдониса, контракты с турецкими гостиницами подписаны еще до начала сезона и в евро, поэтому изменения курса лиры не влияют на стоимость путевок.
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