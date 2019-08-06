СИБ предоставит Maxima grupe кредит в 52 млн евро

Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставит группе розничной торговли Maxima grupe кредит в размене 52 млн евро – средства будут направлены на инвестиции в сеть супермаркетов Maxima в Балтийских странах, сообщил банк.
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Договор о предоставлении кредита на 10 лет с СИБ подписала компания группы Maxima LT.

В 2019-2021 году планируется обновить или построить 31 магазин, инвестировать в экологические системы охлаждения и заморозки, освещения, и в солнечные батареи.

"Мы обязалась инвестировать в решения, которые повышают энергетическую эффективность в наших магазинах. Это не только позволит снизить затраты на деятельность – сэкономленные средства мы сможем направить на инновационные решения и чистые технологии", – отметил руководитель по финансовым вопросам Maxima grupe Виталиюс Раковскис.

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Президент и гендиректор СИБ Генрик Норман утверждает, что проект повысит энергетическую эффективность розничного продавца.

Maxima grupe владеет сетями супермаркетов Maxima (в Балтийских странах), Stokrotka (в Польше), T-Market (в Болгарии) и интернет-магазином Barbora.

Maxima grupe принадлежит группе Vilniaus prekyba, контролируемой литовским бизнесменом Нериюсом Нумавичюсом.

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