СИБ предоставит кредит в 68 млн евро на реконструкцию Клайпедского порта

В понедельник дирекция порта сообщила о подписании договора сроком на 19 лет.
В рамках реализации проекта общей стоимостью 136 млн евро будут расширены границы и углублены судоходные каналы, чтобы порт мог принимать более крупные суда. Его планируется завершить до конца 2023 года.
Временный руководитель порта Видмантас Паукште сообщил, что сейчас очень важно инвестировать в развитие порта.
"Инвестиции в порт помогут оставаться экономически жизнеспособными, будут предоставлены широкие возможности литовским подрядчикам", – отметил в сообщении В. Паукште.
В январе министерство коммуникаций и транспорта сообщило, что Клайпедский порт за четыре года планирует инвестировать в расширение 352 млн евро, часть тих средств будет финансироваться за счет фондов Евросоюза.
Больше всего средств в 2020-2023 годах планируется выделить на строительство портовых причалов и реконструкцию акватории, а также на ее углубление.
TOP новостей
Представитель правительства: в ближайшее время в Литве может фиксироваться скачок смертности от коронавируса (21)
Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...
Не весь литовский бизнес переживает черный период: обходятся без помощи государства, нанимают новых работников (17)
Пока часть литовских компаний отправляет работников в...
За сутки в Литве установили 32 случая коронавируса всего 843 (41)
В Литве , по данным на 6 апреля, подтвердили 32 новых...
Оборотная сторона карантина: исследование показало изменение самочувствия жителей Литвы (8)
Исследование эмоционального климата в Литве по...
В Литве зафиксирован 14 случай смерти от коронавируса (29)
Минздрав Литвы сообщает, что 6 апреля в Паневежской...