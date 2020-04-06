СИБ предоставит кредит в 68 млн евро на реконструкцию Клайпедского порта

В понедельник дирекция порта сообщила о подписании договора сроком на 19 лет.

В рамках реализации проекта общей стоимостью 136 млн евро будут расширены границы и углублены судоходные каналы, чтобы порт мог принимать более крупные суда. Его планируется завершить до конца 2023 года.

Временный руководитель порта Видмантас Паукште сообщил, что сейчас очень важно инвестировать в развитие порта.

"Инвестиции в порт помогут оставаться экономически жизнеспособными, будут предоставлены широкие возможности литовским подрядчикам", – отметил в сообщении В. Паукште.

В январе министерство коммуникаций и транспорта сообщило, что Клайпедский порт за четыре года планирует инвестировать в расширение 352 млн евро, часть тих средств будет финансироваться за счет фондов Евросоюза.

Больше всего средств в 2020-2023 годах планируется выделить на строительство портовых причалов и реконструкцию акватории, а также на ее углубление.