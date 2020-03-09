aA
Государственная компания Klaipedos nafta в понедельник подписала договор с Северным инвестиционным банком (СИБ) о кредите на сумму до 160 млн евро, предназначенном для приобретения плавучего хранилища сжиженного природного газа (СПГ).
Klaipėdos nafta
Klaipėdos nafta
© Bendrovės archyvas

Это уже второй кредит СИБ за несколько месяцев, предназначенный для снижения затрат на содержание Клайпедского терминала СПГ.

Окончательный размер займа сроком до 25 лет будет зависеть от цены покупки плавучего газохранилища и совокупности финансовых обстоятельств, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

СИБ утверждает, что кредит можно было бы начать использовать в конце 2024 года, когда истечёт договор аренды плавучего газохранилища Independence и Klaipedos nafta выкупит его или купит другое судно-газохранилище.

Статьи по теме:
Klaipedos nafta собирается взять в СИБ кредит на сумму до 160 млн евро  (7)
Советник президента Литвы сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ  (7)

"Финансирование обеспечит долгосрочные независимые поставки газа на рынки Литвы и стран Балтии", – утверждает в сообщении СИБ его президент и гендиректор Хенрик Норман.

Конкретные основные условия приобретения судна утвердит правление предприятия.

В конце декабря СИБ предоставил кредит на сумму 134,1 млн евро сроком на 25 лет Klaipedos nafta – средства предназначены для содержания терминала СПГ с нынешнего года до 2044 года.

Литовский парламент в декабре предоставил госгарантию под два кредита СИБ для Klaipedos nafta на общую сумму в 275,5 млн евро. Сумма гарантии для второго кредита на 20 млн евро меньше, чем просило правительство (то есть гарантия предоставляется под кредит на сумму до 140 млн евро).

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Правительство Литвы решит вопрос гарантии под кредит СИБ для Klaipedos nafta (2)

В среду правительство рассмотрит гарантию государства...

TOP новостей

Министр о коронавирусе: в ближайшие недели рост будет интенсивным (2)

В Литве пока зафиксирован лишь один случай...

30 лет Независимости Литвы: среди значимых личностей - Ландсбергис, Адамкус и Бразаускас (85)

11 марта 2020 года Литва будет праздновать 30-летие...

Опрос: большинство жителей страны удовлетворены изменениями в Литве (60)

Большинство жителей Литвы удовлетворены тем, как...

Пенсионерка пытается уменьшить плату за вывоз отходов: мусора нет, а за год приходится отдать одну пенсию (100)

"Я - одинокая пенсионерка, живу в собственном доме. Мне...

Mažas butas

Популярность малогабаритного жилья в Литве к хорошему не приведет: эксперт дает 5 лет (7)

За последние 10 лет предложение на рынке недвижимости в...

|Maža didelių žinių kaina