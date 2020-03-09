Это уже второй кредит СИБ за несколько месяцев, предназначенный для снижения затрат на содержание Клайпедского терминала СПГ.

Окончательный размер займа сроком до 25 лет будет зависеть от цены покупки плавучего газохранилища и совокупности финансовых обстоятельств, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

СИБ утверждает, что кредит можно было бы начать использовать в конце 2024 года, когда истечёт договор аренды плавучего газохранилища Independence и Klaipedos nafta выкупит его или купит другое судно-газохранилище.

"Финансирование обеспечит долгосрочные независимые поставки газа на рынки Литвы и стран Балтии", – утверждает в сообщении СИБ его президент и гендиректор Хенрик Норман.

Конкретные основные условия приобретения судна утвердит правление предприятия.

В конце декабря СИБ предоставил кредит на сумму 134,1 млн евро сроком на 25 лет Klaipedos nafta – средства предназначены для содержания терминала СПГ с нынешнего года до 2044 года.

Литовский парламент в декабре предоставил госгарантию под два кредита СИБ для Klaipedos nafta на общую сумму в 275,5 млн евро. Сумма гарантии для второго кредита на 20 млн евро меньше, чем просило правительство (то есть гарантия предоставляется под кредит на сумму до 140 млн евро).