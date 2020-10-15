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Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставил кредит польской компании Pomerania Wind Farm, принадлежащей литовскому энергохолдингу Ignitis grupe на сумму до 150 млн злотых (около 33,5 млн евро) на срок до 15 лет, под реализацию проекта парка ветряных установок общей мощностью в 94 мегаватт в Померании.
Vėjo jėgainės
Vėjo jėgainės
© Organizacijos nuotr.

В среду СИБ и дочерняя компания холдинга Ignitis renewables, владеющая акциями Pomerania Wind Farm, подписали договор кредита и о внесении под залог 100% акций последней, сообщила группа.

Кредит планируется вернуть до 31 декабря 2035 года.

Кредит на 15 лет в 258 млн злотых (около 60 млн евро) под проект предоставил весной и Европейский инвестиционный банк. Банку также внесены под залог 100% акций Pomerania Wind Farm.

Мощность Померанского парка ветрогенераторов (приблизительно в 50 км от Гданьска), который строится в Польше, составляет около 94 мегаватт. Он будет запущен в 2021 году, а инвестиции достигнут около 127 млн евро. В парке будет 29 ветряных установок, в год они будут производить около 300 гигаватт-часов электроэнергии, обеспечивая около 75 тыс. домашних хозяйств.

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