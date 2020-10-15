В среду СИБ и дочерняя компания холдинга Ignitis renewables, владеющая акциями Pomerania Wind Farm, подписали договор кредита и о внесении под залог 100% акций последней, сообщила группа.

Кредит планируется вернуть до 31 декабря 2035 года.

Кредит на 15 лет в 258 млн злотых (около 60 млн евро) под проект предоставил весной и Европейский инвестиционный банк. Банку также внесены под залог 100% акций Pomerania Wind Farm.

Мощность Померанского парка ветрогенераторов (приблизительно в 50 км от Гданьска), который строится в Польше, составляет около 94 мегаватт. Он будет запущен в 2021 году, а инвестиции достигнут около 127 млн евро. В парке будет 29 ветряных установок, в год они будут производить около 300 гигаватт-часов электроэнергии, обеспечивая около 75 тыс. домашних хозяйств.