Siauliu bankas и ЕИБ создают фонд реновации многоквартирных домов на 200 млн евро

Проведя в жизнь предназначенный для Литвы финансовый инструмент, ЕИБ выбрал Siauliu bankas финансовым посредником при учреждении фонда. Из средств фонда можно будет профинансировать реновацию и модернизацию 800 многоквартирных домов в стране, сообщил Siauliu bankas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

До 150 млн евро фонду должны предоставить долговые инвесторы первой и второй очереди, а 50 млн евро будут выделены из структурных и инвестиционных фондов Европы, а также инвесторами капитала собственности.

Сейчас идет согласование условий договора о сотрудничестве между Siauliu bankas и ЕИБ, переговоры с кредиторами первого и второго уровня, а также инвесторами в собственный капитал фонда. В третьем квартале намечается достичь окончательных соглашений и подписать договоры, чтобы в конце года уже можно было финансировать модернизацию многоквартирных домов средствами фонда.

Siauliu bankas более 9 лет участвует в программах реновации многоквартирных домов и занимает 60% этого рынка. Стоимость подписанных кредитов на модернизацию составляет 520 млн евро, из них 280 млн евро составляют собственные средства Siauliu bankas, банк предоставил финансирование 2 тыс. многоквартирных домов.