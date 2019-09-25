Шяуляйский производитель шоколада и конфет Naujoji Rūta, которую год назад купила компания Vilniaus pergalė, отказалась от производства сладостей и концентрируется на розничной торговле, сообщает Verslo žinios.
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"Мы разделили сферы деятельности, поскольку нелогично содержать два производственных предприятия. Производство будет сконцентрировано на фабрике Vilniaus pergalė", – сказал VŽ гендиректор Vilniaus pergalė Роландас Янчерис.

Производство в Шяуляй продолжится под брендом Vilniaus pergalė.

BNS напоминает, что в августе прошлого года компании Vilniaus pergalė, которой косвенно владеет Владас Нумавичюс, Антимонопольная служба разрешила приобрести фабрику Naujoji Rūta, принадлежавшую концерну Achemos grupė.

Naujoji Rūta работала с 1993 года и производила конфеты, драже, зефир, карамельные конфеты, шоколад, вафли.

Бизнес

Шяуляйская фабрика Naujoji Rūta больше не будет заниматься производством сладостей

Шяуляйский производитель шоколада и конфет Naujoji Rūta ,...

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