Шяуляйская фабрика Naujoji Rūta больше не будет заниматься производством сладостей

"Мы разделили сферы деятельности, поскольку нелогично содержать два производственных предприятия. Производство будет сконцентрировано на фабрике Vilniaus pergalė", – сказал VŽ гендиректор Vilniaus pergalė Роландас Янчерис.

Производство в Шяуляй продолжится под брендом Vilniaus pergalė.

BNS напоминает, что в августе прошлого года компании Vilniaus pergalė, которой косвенно владеет Владас Нумавичюс, Антимонопольная служба разрешила приобрести фабрику Naujoji Rūta, принадлежавшую концерну Achemos grupė.

Naujoji Rūta работала с 1993 года и производила конфеты, драже, зефир, карамельные конфеты, шоколад, вафли.