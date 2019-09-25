"Мы разделили сферы деятельности, поскольку нелогично содержать два производственных предприятия. Производство будет сконцентрировано на фабрике Vilniaus pergalė", – сказал VŽ гендиректор Vilniaus pergalė Роландас Янчерис.
Производство в Шяуляй продолжится под брендом Vilniaus pergalė.
BNS напоминает, что в августе прошлого года компании Vilniaus pergalė, которой косвенно владеет Владас Нумавичюс, Антимонопольная служба разрешила приобрести фабрику Naujoji Rūta, принадлежавшую концерну Achemos grupė.
Naujoji Rūta работала с 1993 года и производила конфеты, драже, зефир, карамельные конфеты, шоколад, вафли.
Шяуляйская фабрика Naujoji Rūta больше не будет заниматься производством сладостей
Шяуляйский производитель шоколада и конфет Naujoji Rūta ,...
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