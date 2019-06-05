Швейцарский фонд приобрел литовский парк ветряных установок

Это первая инвестиция фонда в Балтийских странах, сообщила компания.
"Этим проектом удалось заинтересовать инвестора, который хорошо разбирается в развитии возобновляемой электроэнергетики и в финансах, который пришел надолго", – отметил в пресс-релизе глава и акционер Veju spektras Альвидас Науйекас.
Руководящий партнер Quaero Capital и глава фонда Quaero European Infrastructure Fund Себастьян Бурже отметил, что сделка поощряет поиск новых возможностей в Балтийских странах.
"Сделка отмечает новый этап нашего географического развития, и поощряет присмотреться к новым возможностям в энергетике, возобновляющейся энергетике, социальной инфраструктуре, телекоммуникациях, коммунальных услугах и в транспортном секторе Балтийских стран", – отметил он в пресс-релизе.
В прошлом году доходы от продаж Veju spektras сократились на 14,5% до 3,212 млн евро, компания понесла 104100 евро убытков, между тем в 2017 году получила 292300 евро чистой прибыли. Прибыль до уплаты налогов, затрат, износа и амортизации (EBITDA) в прошлом году составила 2,408 млн евро, говорится в отчете о деятельности Veju spektras за 2018 год, представленном Реестровому центру.
Задолженности компании литовскому филиалу OP Corporate Bank и компании OP Finance в конце прошлого года составляли 15,902 млн евро.
В конце 2018 года зарегистрированной в Нидерландах Stichting Administratiekantoor Revive Energy Invest принадлежало 46,22% акций Veju spektras, германской Enercon – 33,01%, Альвидасу Науекасу – 20,77% акций.
Установленная мощность запущенного в 2012 голу Шилутского парка ветряных установок составляет 21,5 мегаватт, в нем установлено 10 турбин германской компании Enercon. За последний год парк произвел 39,962 млн киловатт-часов электроэнергии.
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