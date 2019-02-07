Швейцарская Mikron Group летом откроет завод в Каунасском районе

Подразделение швейцарской компании автоматизированных решений Mikron Group - Mikron Automation летом этого года откроет завод в Каунасском районе Литвы, сообщило агентство по привлечению в Литву зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.
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Главным направлением деятельности этого предприятия будет производство промышленных автоматизирующих моделей, которые преимущественно предназначены для автомобилестроения. В течение нескольких ближайших лет Mikron обещает сформировать команду числом до 50 специалистов, в которую войдут техники (механики), инженеры по механике и контролю, электрики, менеджеры звена поставок и др.

В ближайшее время Mikron намерена начать наем работников, производство собирается начать летом.

"Из того, что мы видели, Литва и конкретно Каунас соответствуют нашим ожиданиям. Если говорить о логистике, то хорошее сообщение с другими нашими заводами в Германии и Швейцарии и с клиентами в Центральной и Восточной Европе поможет доставлять изделия своевременно", - говорит генеральный директор Mikron Automation в Литве Кристоф Шельцке.

Mikron создает, производит и продает автоматизирующие системы, которые помогают осуществлять особо точные и продуктивные производственные процессы. У группы есть подразделения в Германия, Сингапуре, Китае и США.

В 2017 году компания получила 245,5 млн евро выручки, на 15% больше, чем в 2016.

Акции Mikron котируются на швейцарской бирже SIX Swiss.

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