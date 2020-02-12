Швейцарская CSD Engineers вдвое увеличила команду в Вильнюсе

Расширяя команду, предприятие ищет менеджера по производству, а впоследствии трудоустроит и инженеров, сообщило агентство по поощрению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.

Глава агентства Мантас Катинас говорит, что расширение CSD Engineers в Вильнюсе укрепит навыки специалистов в области инженерии и проектирования.

У CSD Engineers, головной офис которой находится в Швейцарии, 30 филиалов в Швейцарии, Бельгии, Германии, Италии и Литве, она предоставляет услуги частным и государственным компаниям, муниципалитетам, органам власти швейцарских кантонов и федеральным органам власти.