Литва просила Апелляционный суд Швеции отменить это решение арбитража.
Министерство энергетики подтвердило BNS, что шведский суд в четверг принял решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража – обращение в суд в связи с ним Литва предприняла в сентябре 2016 года.
"Министерство энергетики оценивает решение суда и его мотивы. Только после ознакомления с аргументацией решения и его мотивами можно будет решать, возможны и какие возможны дальнейшие процессы", – указало министерство в ответе BNS.
У правительства Литвы была надежда, что стоившее Литве 9 млн евро решение арбитража будет полностью или частично отменено и признано недействительным.
Некоторые юристы ранее скептически оценивали возможности Литвы аннулировать решение арбитража. По их словам, такая возможность носит скорее теоретический характер, с ее помощью пытаются использовать все возможные правовые пути. Юристы говорили, что таким образом Литва надеется завершить спор с "Газпромом" мирным договором.
Рассмотрев продолжавшийся четыре года спор правительство Литвы и "Газпрома" Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усмотрел вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и владея акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов. Решением Стокгольмского арбитража Литва не смогла вернуть себе переплату в размере примерно 1,5 млрд евро, которая образовалась за газ, поставлявшийся ей "Газпромом" в 2004 - 2012 годах.
Помимо этого дела, в 2010–2011 годах по инициативе "Газпрома" было начато три дела арбитража, в которых интересы Литвы, по словам Минэнергетики, удалось успешно защитить – ни расследование деятельности тогдашней компании Lietuvos dujos, ни реформа газового сектора Литвы не были остановлены.
"Невзирая на активное сопротивление "Газпрома", Литве удалось либерализовать рынок природного газа и обеспечить более благоприятные условия поставок газа потребителям", – утверждает министерство.
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