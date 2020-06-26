Инспекция начала расследование после того, как информацию о предположительном отмывании денег в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала шведская вещательная компания SVT.

"SEB недостаточно хорошо оценил риски отмывания денег в странах Балтии, были недостатки в управлении и контроле", — объясняет Finansinspektionen.

Это второй по величине штраф, который когда-либо был установлен шведским финансовым регулятором.

В SEB заявили, что это решение будет проанализировано.

Руководитель по корпоративным связям SEB banka Агнесе Стразда сообщила агентству LETA, что Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) проверку в SEB banka закончила еще в конце 2019 года. По ее словам, по итогам проверки FKTK оштрафовала банк на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и добавила 1 121 140 евро штрафа за нарушения в области международных санкций.

На прошлой неделе проверку в SEB завершил орган финансового надзора Литвы, не применив никаких санкций, а сегодня о результатах проверки сообщил эстонский регулятор, который не выявил систематических нарушений в SEB в Эстонии.

По словам Стразды, проверки показали, что банк не используется для отмывания денег систематически, но имеются моменты, которые необходимо улучшить. Также проверки подтвердили, что SEB banka сумел ввести все необходимые механизмы контроля и в целом был законопослушным.

"В дальнейшем одним из основных приоритетов банка также будет совершенствование системы мониторинга клиентов и транзакций — будут увеличены не только технические, но и человеческие ресурсы", — сказала представитель банка.