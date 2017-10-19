В разрешении СК предусматривается обязательство Rimi Lietuva продать третьим лицам 17 супермаркетов Rimi и Iki в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паневежисе.

"Мы постараемся подписать соглашения и отказаться от всех 17 супермаркетов до конца года. Все же, если этот процесс отделения затянется, то приобретение компании Palink (оператора торговой сети Iki -BNS) может не завершиться до конца первого квартала следующего года", - говорится в пресс-релизе ICA Gruppen.

ICA Gruppen утверждает, что продажи 17 магазинов в 2016 году составили 49 млн. евро. Шведская компания не называет конкретных супермаркетов. Iki декларирует, что сейчас в сети 231 супермаркет, а Rimi Lietuva - 56.

В прошлом году Rimi Lietuva, 100% акций которой принадлежат шведской ICA Gruppen, в прошлом году заработала 1,328 млн. евро чистой прибыли - в 5,5 раза меньше, чем в 2015 году, когда она составила 7,307 млн. евро. Выручка от продаж компании за год выросла на 8,7% до 313,546 млн. евро.

В прошлом году чистая консолидированная прибыль Palink составила 8,728 млн. евро - на 9,7% меньше, чем в 2015 году, выручка компании выросла на 6% до 632,499 млн. евро.

44,35% акций Palink принадлежат германскому гиганту розничной торговли Rewe, по 20% владеют компании Baltisches Haus и Coop, 10,5% - Eln. Fr. Colruyt, 5% - Unilec.