В разрешении СК предусматривается обязательство Rimi Lietuva продать третьим лицам 17 супермаркетов Rimi и Iki в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паневежисе.
"Мы постараемся подписать соглашения и отказаться от всех 17 супермаркетов до конца года. Все же, если этот процесс отделения затянется, то приобретение компании Palink (оператора торговой сети Iki -BNS) может не завершиться до конца первого квартала следующего года", - говорится в пресс-релизе ICA Gruppen.
ICA Gruppen утверждает, что продажи 17 магазинов в 2016 году составили 49 млн. евро. Шведская компания не называет конкретных супермаркетов. Iki декларирует, что сейчас в сети 231 супермаркет, а Rimi Lietuva - 56.
В прошлом году Rimi Lietuva, 100% акций которой принадлежат шведской ICA Gruppen, в прошлом году заработала 1,328 млн. евро чистой прибыли - в 5,5 раза меньше, чем в 2015 году, когда она составила 7,307 млн. евро. Выручка от продаж компании за год выросла на 8,7% до 313,546 млн. евро.
В прошлом году чистая консолидированная прибыль Palink составила 8,728 млн. евро - на 9,7% меньше, чем в 2015 году, выручка компании выросла на 6% до 632,499 млн. евро.
44,35% акций Palink принадлежат германскому гиганту розничной торговли Rewe, по 20% владеют компании Baltisches Haus и Coop, 10,5% - Eln. Fr. Colruyt, 5% - Unilec.
Возмутительные звезды, или Почему Франция официально не признала флаг ЕС?
Cинее полотно с кольцом из звезд, привычное глазу в...
Шведская ICA Gruppen: сделку Rimi и Iki собираемся завершить в этом году (2)
В связи с тем, что литовский Совет по конкуренции (СК)...
Невероятная история 1,8 млн. долларов: как директор-самозванец позарился на чужие деньги (1)
Оказывается, в Литве возможно назначить себя...
Providence завершила приобретение телеканала TV3
В среду работающая во многих странах мира компания по...
TOP новостей
Что произошло бы, если ввели бы военное положение: ситуация 1940 г. не повторится (98)
Временные ограничения прав и свобод человека,...
Невероятная история 1,8 млн. долларов: как директор-самозванец позарился на чужие деньги (1)
Оказывается, в Литве возможно назначить себя...
Американские синоптики прогнозируют Балтии холодную и снежную зиму (7)
Грядущая зима в странах Балтии ожидается более...
Президент Литвы отбывает на саммит ЕС обсуждать "Брекзит" (9)
Литовский президент Даля Грибаускайте в четверг...
Выпускники школ новым порядком пока не интересуются (1)
В Литве впервые выпускникам школ предоставили...