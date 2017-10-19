В связи с тем, что литовский Совет по конкуренции (СК) выдал в среду разрешение на сделку купли-продажи сетей Rimi и Iki, оператор Rimi Lietuva - шведская ICA Gruppen отмечает, что будет стремиться завершить сделку еще в этом году, однако признает, что процесс может затянуться до весны следующего года.
© DELFI

В разрешении СК предусматривается обязательство Rimi Lietuva продать третьим лицам 17 супермаркетов Rimi и Iki в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паневежисе.

"Мы постараемся подписать соглашения и отказаться от всех 17 супермаркетов до конца года. Все же, если этот процесс отделения затянется, то приобретение компании Palink (оператора торговой сети Iki -BNS) может не завершиться до конца первого квартала следующего года", - говорится в пресс-релизе ICA Gruppen.

ICA Gruppen утверждает, что продажи 17 магазинов в 2016 году составили 49 млн. евро. Шведская компания не называет конкретных супермаркетов. Iki декларирует, что сейчас в сети 231 супермаркет, а Rimi Lietuva - 56.

В прошлом году Rimi Lietuva, 100% акций которой принадлежат шведской ICA Gruppen, в прошлом году заработала 1,328 млн. евро чистой прибыли - в 5,5 раза меньше, чем в 2015 году, когда она составила 7,307 млн. евро. Выручка от продаж компании за год выросла на 8,7% до 313,546 млн. евро.

В прошлом году чистая консолидированная прибыль Palink составила 8,728 млн. евро - на 9,7% меньше, чем в 2015 году, выручка компании выросла на 6% до 632,499 млн. евро.

44,35% акций Palink принадлежат германскому гиганту розничной торговли Rewe, по 20% владеют компании Baltisches Haus и Coop, 10,5% - Eln. Fr. Colruyt, 5% - Unilec.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Возмутительные звезды, или Почему Франция официально не признала флаг ЕС?

Cинее полотно с кольцом из звезд, привычное глазу в...

Шведская ICA Gruppen: сделку Rimi и Iki собираемся завершить в этом году (2)

В связи с тем, что литовский Совет по конкуренции (СК)...

Невероятная история 1,8 млн. долларов: как директор-самозванец позарился на чужие деньги (1)

Оказывается, в Литве возможно назначить себя...

Rimi сможет приобрести Iki (5)

Литовский Совет по конкуренции "зажег зеленый свет" для...

Providence завершила приобретение телеканала TV3

В среду работающая во многих странах мира компания по...

TOP новостей

President Dalia Grybauskaitė is trying out the semi-automatic weapon M14L1 1940 m. birželį Lietuvos dienraščiai nerišliai pranešinėjo apie „padidėjusį ribotą SSRS kariuomenės kontingentą mūsų krašte“, o išeivijos laikraštis „Draugas“ tiesiai šviesiai rėžė – „Rusija okupavo Lietuvą“.

Что произошло бы, если ввели бы военное положение: ситуация 1940 г. не повторится (98)

Временные ограничения прав и свобод человека,...

Невероятная история 1,8 млн. долларов: как директор-самозванец позарился на чужие деньги (1)

Оказывается, в Литве возможно назначить себя...

Американские синоптики прогнозируют Балтии холодную и снежную зиму (7)

Грядущая зима в странах Балтии ожидается более...

Президент Литвы отбывает на саммит ЕС обсуждать "Брекзит" (9)

Литовский президент Даля Грибаускайте в четверг...

Выпускники школ новым порядком пока не интересуются (1)

В Литве впервые выпускникам школ предоставили...