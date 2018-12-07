"В первую очередь я бы заметил, что действующие в Литве банки со Скандинавией объединяет не структура капитала, а акционеры, которые находятся в странах этого региона. Активы банков состоят из вкладов литовских резидентов и компаний. Банки платят налоги в наш бюджет, вклады застрахованы литовским страхованием.

Лицензии банкам выдал и их деятельность контролирует Центробанк Литвы и Центробанк Европы. В банках работают и их возглавляют литовские специалисты. Эти банки создают ВВП для нашей страны. Поэтому называть их "иностранными" банками неточно", – считает Залаторюс.

Он заметил, что сейчас ряды участников рынка очень разные: среди них есть литовские (Medicinos bankas, Šiaulių bankas), латвийские (Citadele), шведские (Swedbank, SEB), финские (OP Corporate Bank plc) банки.

"Банк Luminor сейчас покупает американский фонд, но возможно, юридически он будет считаться эстонским, поскольку главный офис будет в Таллине. В Литве также есть филиалы некоторых зарубежных банков", – заметил Залаторюс.

Он отмечает, что с 1989 г. до наших дней в Литве действовало около 50 разных банков, одни из них ушли или обанкротились, другие работают до наших дней.

"Приход новых инвесторов и учреждение новых компаний для сектора выгоден. Привлекательность бизнеса и инвестиционного окружения нашей страны зависит от многих факторов: экономики, регулирования, законов, и наконец – от отношения политиков", – сказал Залаторюс.

В свою очередь профессор Лазутка сказал, что даже если бы сейчас в Литве остались, скажем, не скандинавские, а немецкие банки, то другим компаниям все равно было бы сложно прийти на маленький и устоявшийся рынок.

"Если какой-нибудь банк хотел бы прийти на рынок, он должен быть эффективным, масштабы его деятельности должны быть большими. Такой банк мог бы вытеснить закрепившихся на рынке игроков, переманить клиентов. Он должен действовать массивно, открыть ряд отделений, а это - огромные инвестиции, кроме того, надо предложить клиентам что-то лучше того, что сейчас предлагают банки.

Барьером считается наличие на рынке нескольких крупных игроков. Желающий выйти на такой рынок бизнес даже должен быть готов работать убыточно, предлагать лучшие условия. Но надо подсчитать и риск, оправдается ли такая жертва, удастся ли привлечь достаточно клиентов", – сказал Лазутка.