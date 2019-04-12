Шидлаускас отозван с поста главы Ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Литвы

Постановлением президиума временно исполняющим обязанности гендиректора назначен советник ассоциации по вопросам экономики Гедиминас Райнис, сообщил BNS президент ассоциации Беньяминас Жемайтис.

Бывший дипломат Р. Шидлаускас подозревается в получении взятки за обещание выхлопотать долгосрочную визу знакомому управляющему одним из российских банков Ринату Насырову. Вильнюсский участковый суд во вторник разрешил арестовать Р. Шидлаускаса на десять дней, а Р. Насырова - на две недели.

Правоохрана подозревает, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза. Адвокат Р. Насырова подтвердил, что его подзащитный дал 3 тыс. евро Р. Шидлаускасу, однако, по его словам, это не была взятка.

Шенгенские визы Р. Насырову и его сыну были выданы в конце марта в литовском посольстве в Москве.

Р. Шидлаускас после восстановления независимости Литвы работал в МИД, занимал различные высокие должности, много лет возглавлял Консульский департамент МИД. Он работал послом Литвы в Канаде, в 2002–2008 годах - послом в России.

Р. Насыров с сестрой владеет небольшим банком "Новый промышленный банк".

Как писали российские СМИ, Центробанк России в феврале 2018 года остановил действие лицензии "Нового промышленного банка из-за многократных нарушений требований к превенции финансирования терроризма и отмывания денег.