Шидлаускас отозван с поста главы Ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Литвы

Постановлением президиума временно исполняющим обязанности гендиректора назначен советник ассоциации по вопросам экономики Гедиминас Райнис, сообщил BNS президент ассоциации Беньяминас Жемайтис.
Бывший дипломат Р. Шидлаускас подозревается в получении взятки за обещание выхлопотать долгосрочную визу знакомому управляющему одним из российских банков Ринату Насырову. Вильнюсский участковый суд во вторник разрешил арестовать Р. Шидлаускаса на десять дней, а Р. Насырова - на две недели.
Правоохрана подозревает, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза. Адвокат Р. Насырова подтвердил, что его подзащитный дал 3 тыс. евро Р. Шидлаускасу, однако, по его словам, это не была взятка.
Шенгенские визы Р. Насырову и его сыну были выданы в конце марта в литовском посольстве в Москве.
Р. Шидлаускас после восстановления независимости Литвы работал в МИД, занимал различные высокие должности, много лет возглавлял Консульский департамент МИД. Он работал послом Литвы в Канаде, в 2002–2008 годах - послом в России.
Р. Насыров с сестрой владеет небольшим банком "Новый промышленный банк".
Как писали российские СМИ, Центробанк России в феврале 2018 года остановил действие лицензии "Нового промышленного банка из-за многократных нарушений требований к превенции финансирования терроризма и отмывания денег.
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