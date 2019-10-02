Шапока: налогообложение банковских активов всё ещё в стадии обсуждения

"Литовские банки находятся под надзором Европейского центрального банка, поэтому они должны уплачивать взносы в Фонд страхования вкладов и взносы в механизм надзора для обеспечения стабильности. Существует много таких обстоятельств, и только после взвешивания всех "за" и "против" может быть принято решение. Чтобы принять правильное решение, нам нужно сесть за общий стол, а не пугать самих себя и других", - заявил Шапока в телепрограмме LRT "Тема дня".

"Думаю, когда будет конкретный предварительный первичный проект, в Сейме обязательно пройдут дискуссии по этому вопросу. Я не сомневаюсь, что мы найдём наилучшее решение", - добавил министр.

По его словам, решение о налогообложении активов банков входит в прерогативу Литвы, поэтому, вероятно, нет необходимости согласовывать его с Европейским центральным банком.

Министр финансов признал, что дискуссии ведутся не только по активам банков, но и по вопросу налогообложения оборота торговых сетей.

"Эти дискуссии продолжаются уже некоторое время, они базируются на примере Польши. Я думаю, что мы снова сядем за стол, взвесим все "за" и "против", выслушаем мнения всех заинтересованных сторон и найдём необходимые решения", - сказал министр.

Правящие "крестьяне" и их партнеры по коалиции - Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей утверждают, что эта мера позволит собрать дополнительные средства для борьбы с бедностью и социальной изоляцией. Премьер-министр Саулюс Сквернялис и Р.Карбаускис также высказались в поддержку такого предложения.