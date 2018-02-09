На съезд приехал и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас. Фермеры сообщали, что на съезд приехали 3000 человек.

Позиция фермеров ясна: несмотря на то, что Литва уже больше 25 лет является страной Евросоюза, ситуация в сельском хозяйстве Литвы трагическая. Экономика страны растет, но в секторе сельского хозяйства ситуация не просто не улучшается, но в течение нескольких последних лет даже ухудшается.

С начала этого года увеличилось налогообложение сектора сельского хозяйства. Закупочные цены на зерно и молоко снижаются, а помощь ЕС практически иссякла, хотя до конца осталось еще несколько лет.

Минувшей осенью фермеров не пощадила и погода – из-за ливней на полях осталась неубранной часть урожая (примерно треть). А тот, что убрали, отличается невысоким качеством.

В подготовленной на съезде резолюции требуют немедленно инициировать дискуссии о будущем сельскохозяйственного сектора Литвы, подготовить кратко- и долгосрочную стратегии, должным образом оценив вклад сектора в экономику всей страны, и вернуть ему соответствующий имидж в обществе.

По словам главы Литовского союза фермеров Йонаса Талмонтаса, ситуация в сфере сельского хозяйства в Литве сейчас самая критическая за все время независимости страны.

Во время съезда члену Европарламента Бронюсу Ропе вручили петицию "В Союзе, где все равны, не может быть второсортных фермеров!" с просьбой передать ее в Комитет ЕП по петициям.

"В минувший вторник в ЕП, в Страсбурге состоялась беседа с председателем комиссии, который сказал, что комиссия не согласится с уменьшением социального бюджета для сельского хозяйства", - сказал Ропе.