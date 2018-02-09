На съезд приехал и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас. Фермеры сообщали, что на съезд приехали 3000 человек.
Позиция фермеров ясна: несмотря на то, что Литва уже больше 25 лет является страной Евросоюза, ситуация в сельском хозяйстве Литвы трагическая. Экономика страны растет, но в секторе сельского хозяйства ситуация не просто не улучшается, но в течение нескольких последних лет даже ухудшается.
С начала этого года увеличилось налогообложение сектора сельского хозяйства. Закупочные цены на зерно и молоко снижаются, а помощь ЕС практически иссякла, хотя до конца осталось еще несколько лет.
Минувшей осенью фермеров не пощадила и погода – из-за ливней на полях осталась неубранной часть урожая (примерно треть). А тот, что убрали, отличается невысоким качеством.
В подготовленной на съезде резолюции требуют немедленно инициировать дискуссии о будущем сельскохозяйственного сектора Литвы, подготовить кратко- и долгосрочную стратегии, должным образом оценив вклад сектора в экономику всей страны, и вернуть ему соответствующий имидж в обществе.
По словам главы Литовского союза фермеров Йонаса Талмонтаса, ситуация в сфере сельского хозяйства в Литве сейчас самая критическая за все время независимости страны.
Во время съезда члену Европарламента Бронюсу Ропе вручили петицию "В Союзе, где все равны, не может быть второсортных фермеров!" с просьбой передать ее в Комитет ЕП по петициям.
"В минувший вторник в ЕП, в Страсбурге состоялась беседа с председателем комиссии, который сказал, что комиссия не согласится с уменьшением социального бюджета для сельского хозяйства", - сказал Ропе.
Мир завоевывает созданная литовцами технология (20)
Снизить количество старых покрышек можно за счет их...
Съезд фермеров Литвы: сложилась самая сложная ситуация за 27 лет (16)
9 февраля на Йонавской спортивной арене собрались...
Литовские железные дороги будут разделены на три отдельных компании (12)
Государственная железнодорожная компания Литвы "...
Литовские и польские железные дороги постараются ускорить поездку между Вильнюсом и Варшавой (4)
Новый президент АО "Польская государственная железная...
Полиция Литвы ищет продающих алкоголь через фейсбук (7)
Если есть спрос, будет и предложение – похоже, таким...
TOP новостей
Мир завоевывает созданная литовцами технология (20)
Снизить количество старых покрышек можно за счет их...
Съезд фермеров Литвы: сложилась самая сложная ситуация за 27 лет (16)
9 февраля на Йонавской спортивной арене собрались...
Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю вернется в 1918 год (43)
Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю предлагает...
В парламенте Литвы начался сбор подписей за увольнение контролера по этике (4)
Член парламента Литвы, либерал Аушрине Армонайте...
Премьер Литвы пообещал фермерам, что больше не придется переходить на летнее время (14)
На всеобщем съезде фермеров "Нужно ли Литве сельское...