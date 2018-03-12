Заявление, опубликованное 5 марта, подписали министры финансов Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландов, Ирландии, Эстонии, Латвии и Литвы. В европейских СМИ клуб подписантов именуют как группу "Северного сияния". Это не первый случай, когда лидеры скандинавских стран объединяются, чтобы оказать сопротивление планам французско-немецкого тандема. Если до начала "Брекзита" их главным союзником была Великобритания, то теперь эта роль предложена странам Балтии.

Демарш "восьмерки" случился сразу после того, как в Германии была сформирована новая коалиция, обещающая, в числе прочего, поддержать идею институционального укрепления единой европейской валюты. План Макрона предусматривает для стран еврозоны создание поста общего министра финансов, совместного бюджета и даже отдельного парламента. Берлин занимает более сдержанную позицию в вопросах учреждения новых органов власти, но настаивает на важности более тесного сотрудничества 19 стран еврозоны и централизации принимаемых решений. Идея реформы нашла отклик на уровне руководства ЕС — в ее поддержку выступили и глава Совета ЕС Дональд Туск, и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Предполагалось, что план действий по реорганизации еврозоны будет представлен ближе к лету.

Причины участия в движении сопротивления у стран-подписантов разные. Швеция и Дания не входят в еврозону, и, естественно, не хотят усиления альтернативного альянса. Ирландия была традиционно экономически близка с Великобританией, и эта связь, скорее всего, сохранится и после "Брекзита". Страны Балтии — главная загадка в уравнении. Если Латвия и Литва не скрывали своего недовольства идеей делегирования дополнительных полномочий Брюсселю, то Эстония до сих пор всячески подчеркивала готовность играть в "первой лиге" и поддерживать углубление евроинтеграции. Ведущие европейские издания отмечают, что все три государства болезненно пережили недавний экономический кризис, что может объяснить их скептицизм в отношении новых реформ.

"Мы должны сосредоточить внимание на инициативах, которые имеют общественную поддержку в странах-членах, — говорится в заявлении. — Финансовый кризис и последующий кризис суверенного долга повлияли на граждан всех стран ЕС. Дальнейшее усиление Экономического и Монетарного союза должно вести к обеспечению реальной добавленной стоимости, а не к масштабной передаче полномочий на европейский уровень".

По мнению стран-подписантов, Европейский валютный фонд должен нести большую ответственность за разработку и мониторинг программ финансовой помощи, но принятие решений должно оставаться в руках стран-членов.

Официальной реакции Парижа, Берлина и Брюсселя на заявление группы "Северного сияния" пока не последовало.