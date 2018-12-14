Государственная служба по защите прав потребителей назначила компании MAXIMA LT штраф в размере 17 000 евро за введение в заблуждение покупателей. Сообщая о ценах на товары и скидках компания нарушила закон о запрете на нечестную коммерческую деятельность, пишет lrt.lt.
Atidaryta parduotuvė Balsiuose
© Bendrovė "Maxima"

Служба получила уведомления о том, что в разных магазинах сети Maxima, возможно, осуществляется нечестная коммерческая деятельность – продают товары без скидок, несмотря на то, что о скидках сообщается, кроме того, не соответствуют цены на ценниках и те, что выбивают в кассе, это вводит покупателей в заблуждение. Потребители также жаловались, что компания в рекламе неверно указывает страну-производителя товаров и объявляя скидки на товары для автомобилей, не применяет их в отношении всех товаров этой группы.

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MAXIMA LT объясняет эти нарушение человеческим фактором, отмечая, что работники допускали ошибки, а иногда просто не успевали поменять цены на те же товары, стоящие в разных местах магазина, не там размещали рекламные стенды и т.д.

Напомним, что в этом году за нечестную коммерческую деятельность MAXIMA LT уже была наказана, в июне за нарушение этого же закона была наказана сеть NORFOS MAŽMENA, а в октябре – RIMI LIETUVA и PALINK.

Постановление службы в течение месяца может быть обжаловано в суде.

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