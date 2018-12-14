Служба получила уведомления о том, что в разных магазинах сети Maxima, возможно, осуществляется нечестная коммерческая деятельность – продают товары без скидок, несмотря на то, что о скидках сообщается, кроме того, не соответствуют цены на ценниках и те, что выбивают в кассе, это вводит покупателей в заблуждение. Потребители также жаловались, что компания в рекламе неверно указывает страну-производителя товаров и объявляя скидки на товары для автомобилей, не применяет их в отношении всех товаров этой группы.
MAXIMA LT объясняет эти нарушение человеческим фактором, отмечая, что работники допускали ошибки, а иногда просто не успевали поменять цены на те же товары, стоящие в разных местах магазина, не там размещали рекламные стенды и т.д.
Напомним, что в этом году за нечестную коммерческую деятельность MAXIMA LT уже была наказана, в июне за нарушение этого же закона была наказана сеть NORFOS MAŽMENA, а в октябре – RIMI LIETUVA и PALINK.
Постановление службы в течение месяца может быть обжаловано в суде.
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