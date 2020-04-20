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Сеть АЗС канадского капитала Circle K при сотрудничестве с платформой Bolt, начинает торговлю продуктами питания как из своего ассортимента, так и из своего кафе. Все необходимое можно заказать по интернету.
Сеть заправок Circle K выходит на рынок продажи продуктов по интернету
© DELFI / Kiril Čachovskij

Соглашение между компаниями вступило в силу 20 апреля. Circle K сотрудничает с Bolt не только в Литве, но и в Латвии и Эстонии. На данный момент продукты и фастфуд Circle K можно заказать в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, в ближайшее время заказы будут принимать в Шяуляй и Паневежисе.

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"В этот сложный момент мы предоставляем больше услуг, вводя решения, позволяющие соблюдать социальную дистанцию и снижать прямые контакты", – сказал гендиректор Circle K Lietuva Скирмантас Мачукас.

Через приложение Bolt Food на АЗС Circle K можно заказать чизбургеры, гамбургеры, различные бутерброды, салаты, овсяную кашу, выпечку, закуски, макароны, сухие завтраки, прохладительные напитки. В ассортимент включены и гигиенические средства.

Circle K пока не прогнозирует масштабы торговли через Bolt.

Delfi напоминает, что со 2 апреля сеть Saurida сообщила о продаже товаров и продуктов первой необходимости по интернету, им можно забрать на ближайшей АЗС.

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