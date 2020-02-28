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С 25 февраля в магазинах литовской сети Norfа наблюдается рост спроса на товары первой необходимости и товары с большим сроком годности, сообщает сеть.
Сеть Norfa может обсудить ограничение продажи товаров первой необходимости в одни руки
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"В среду и четверг выросли продажи товаров с большим сроком годности. Покупатели брали больше крупы, муки, покупали макароны, а также мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, сахар", – сказано в сообщении.

Представители сети сообщают, что в четверг продажи макарон, муки выросли больше чем в 3 раза, свиных консервов, гречи, ячневой крупы, манки – в 4 раза, перловки и риса – в 7 раз.

С учетом сложившегося положения заказы товаров первой необходимости сеть увеличила в несколько раз.

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"Даже если спрос на эти товары вырастет еще больше, если иметь в виду, что на складах товаров имеется достаточно, нехватки продуктов точно не будет", – сказал глава Norfos mažmena Дайнюс Дундулис.

По данным сети Norfа, большей части товаров с большим сроком годности хватит на 3-4 месяца, при обычных масштабах продаж.

Кроме того, представители сети рассматривают возможность ввести временные ограничение на продажу товаров с большим сроком годности в одни руки, если выяснится, что в большом количестве товары скупают перекупщики.

ru.DELFI.lt
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