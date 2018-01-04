"Надежность сети электропередач особенно важна для успешной синхронизации с ЛЭП континентальной Европы", - отметил в пресс-релизе гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.
Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO - E опубликовала отчет о неполадках в ЛЭП региона Северной Европы и Балтии (Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции) за 2016 год.
Относительный показатель ENS (англ. energy not supplied) – соотношение количества не переданной энергии с объемом потребленной в Литве электроэнергии (выраженное в миллионной доле), составляет 2,7. По этому показателю сеть Litgrid является второй в регионе Северной Европы и Балтии.
Компания отмечает, что особенно надежно действует сеть в 330 кВт, в которой в 2016 году не было ни одной неисправности, перебоя в передаче электроэнергии.
Ежегодно Litgrid планирует инвестировать в укрепление сети и поддержание надежности системы около 40 млн. евро.
Германии срочно требуются иностранные работники (1)
Экономический подъем привел к рекордной занятости и...
Ryanair объяснила причину возвращения самолета в Каунасский аэропорт
Авиакомпания Ryanair объяснила, по какой причине самолет...
Biovela Group расширила экспорт в Румынию
Один из крупнейших в Литве переработчиков мяса - группа...
Norfa сообщила о повышении зарплат части работников (4)
Зарплаты работников Norfа, которые работают за...
Центробанк Литвы: неактивные счета должны быть закрыты (2)
Служба контроля Центробанка Литвы подтвердила...
TOP новостей
Президент Литвы: заявления премьера о совместной с РФ комиссии безотвественны (52)
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...
Центробанк Литвы: неактивные счета должны быть закрыты (2)
Служба контроля Центробанка Литвы подтвердила...
В деле MG Baltic и Движения либералов о коррупции - новый эпизод (3)
В подозрениях в адрес Движения либералов и Партии...
В Вильнюсе проходит митинг врачей: лучшие люди покидают страну (6)
4 января в Вильнюсе состоится митинг литовских врачей,...
Непостижимая жестокость: собаку вместе с боксом выбросили в контейнер (12)
Новый год не для всех начался благополучно – в первый...