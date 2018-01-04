Литовская сеть линий электропередач (ЛЭП), надзор за которой осуществляет компания Litgrid, является одной из самых надежных в регионе. В 2016 году в сети было зафиксировано 11 случаев перебоев передачи электроэнергии потребителям, сообщает BNS.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Надежность сети электропередач особенно важна для успешной синхронизации с ЛЭП континентальной Европы", - отметил в пресс-релизе гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.

Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO - E опубликовала отчет о неполадках в ЛЭП региона Северной Европы и Балтии (Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции) за 2016 год.

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Относительный показатель ENS (англ. energy not supplied) – соотношение количества не переданной энергии с объемом потребленной в Литве электроэнергии (выраженное в миллионной доле), составляет 2,7. По этому показателю сеть Litgrid является второй в регионе Северной Европы и Балтии.

Компания отмечает, что особенно надежно действует сеть в 330 кВт, в которой в 2016 году не было ни одной неисправности, перебоя в передаче электроэнергии.

Ежегодно Litgrid планирует инвестировать в укрепление сети и поддержание надежности системы около 40 млн. евро.

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