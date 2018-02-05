Компания Circle K Lietuva в конце января подала в Антимонопольную службу заявку на покупку АЗС в Кретинге.

Гендиректор Circle K Lietuvа Скирмантас Мачюкас сказал BNS, что это будет первая АЗС в Кретинге. Сейчас она принадлежит литовской компании Apoil.

"(Завершение сделки – BNS) будет зависеть от того, насколько быстро представит ответ Антимонопольная служба. Мы считаем, что это будет весной, – сказал BNS Мачюкас.

Он не смог назвать стоимость сделки. Сейчас Circle K принадлежит сеть из 84 АЗС.

В финансовом 2016-2017 году, который начинается в мае и завершается в апреле, Circle K Lietuva заработала 18,981 млн. евро чистой прибыли – на 4,3% меньше, чем годом ранее (19,839 млн. евро), ее продажи увеличились на 13,2% до 403,113 млн. евро.

100% акций Circle K Lietuvа принадлежат норвежской компании Circle K, акционером которой является канадская Alimentatio Couche-Tard.