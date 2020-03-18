Senukai расширяет возможности приобретения товаров: открывают пункты выдачи

По словам вице-президента Kesko Senukai Дарюс Самуолис, с 16 марта компания продает свои товары по интернету. Покупатели могут забрать их в пунктах выдачи, где придерживаются всех требований безопасности. Со среды услугу оптовой торговли предоставляют юридическим лицам, с четверга она будет доступна и физическим лицам.

Сейчас товары можно будет заказать не только по интернету, но и по телефону или по эл. почте. Кроме того, организуют и доставку товаров на дом, но по желанию их можно получить в пунктах выдачи. Такие пункты открыты в магазинах Senukai в Каунасе, Клайпеде, Вильнюсе и Алитусе.