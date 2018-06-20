Компания утверждает, что Proficentras1000 - это будет крупнейший магазин-склад как для профессионалов, так и для мастеров-любителей не только в Литве, но и во всех странах Балтии. В магазине будут представлены товары 5000 различных брендов.
"Площадь складского помещения составит 10 000 кв. м, а это позволит обеспечить большое количество товаров и широкий ассортимент", – сказал коммерческий директор Kesko Senukai Lithuania Рамунас Гедмонтас.
В новом магазине внедрена система, которая поможет экономить время покупателей.
"Приехав сюда и воспользовавшись услугами личного менеджера, после выбора товара клиент сможет отдохнуть в зоне отдыха. В это время кладовщики выберут товар и погрузят его прямо в автомобиль, на котором подъедет покупатель", – сказал Гедмонтас.
При создании магазина учитывали потребности мастеров, которым дорога каждая минута, поэтому внедрена специальная система заказа товаров. Она позволит мастерам сделать заказ по интернету или по телефону и забрать товар через час после получения подтверждения.
Заказанные в этом магазине товары доставят в любую точку Вильнюса в течение 4 рабочих часов.
В новом магазине создадут больше 20 новых рабочих мест. В проект компания инвестировала 1,5 млн. евро.
Proficentras1000 откроется в Вильнюсе (проспект Саванорю, 174 P) 26 июня.
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