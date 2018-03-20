В команду также войдет бывший управляющий сетью гостиниц Europa Арунас Бяляшка, который сейчас контролирует предприятие по управлению отелями Appex Alliance. Его глава Аугустинас Бараускас сказал BNS, что предприятие в Румынии планирует построить четыре отеля.
"Предприятие привлекло инвестиции и будет развивать в столице Румынии Бухаресте четыре отеля, которыми впоследствии будет управлять по договору франшизы с крупнейшими международными сетями отелей Marriot и Hilton Worldwide. Завершить строительство планируется до 2022 года", - сказал А. Бараускас в присланном BNS комментарии.
По его словам, инвестиции в гостиничный бизнес в Румынии выглядят привлекательно, так как этот сектор в стране еще слабо развит.
"Рынок международных гостиничных сетей в Румынии развит слабо. Большая часть инвесторов пока с осторожностью относится к этому рынку, но мы видим, что это временная тенденция. В течение последующих нескольких лет на румынском рынке отелей будет много игроков с международными названиями. Пока инвестиции и развитие этой сферы в Румынии выглядят привлекательно", - сказал глава Apex Alliance.
По его словам, в этих гостиницах будет оборудовано более 1 тыс. комнат.
Совет по конкуренции (антимонопольная служба) указывает, что получил просьбу контролируемых предпринимателями предприятий разрешить получение контроля над новой кипрской компанией Apex Holding Limited и косвенно через нее - над четырьмя румынскими предприятиями.
На своем сайте Apex Alliance указывает, что управляет 4-хзвездочным отелем Courtyard by Marriott в Вильнюсе, который планируется открыть в этом году на территории бывшего стадиона Zalgiris, уже действующим отелем Hilton Garden Inn в Бухаресте, а также строящимся в Влиьнюсе, на проспекте Гядимино компанией Eika отелем Hilton Garden Inn, еще двумя отелями в Бухаресте (Courtyard и Moxy) и строящейся в Риге гостиницей Hilton Garden Inn.
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