Первое, что привлекает в этой деревеньке - пейзаж с набережными и лодками, с яхтами и уютными домиками вокруг.

В центре села стоит ресторан Drevernos uostas, из окон которого открывается вид на порт с яхтами.

Фирменное блюдо ресторана – котлеты из щуки. Его и заказала журналист. Кроме того, она отведала суп дня, который большого впечатления не произвел.

Зато котлеты из щуки были великолепны. Их подают на картофельном пюре с маринованной свеклой и листьями салата. Стоит это блюдо 9 евро.

Рыбные блюда в этом ресторане готовят из пойманной местными рыбаками рыбы.

С террасы ресторана вид открывается на Мертвые дюны, находящиеся на другой стороне залива, а яхта в порту настраивают на романтический лад.