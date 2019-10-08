Сейм во вторник не принял к рассмотрению предложение группы парламентариев применять льготный 9%-ный тариф НДС для новых электромобилей, если их цена не превышает 35 тыс. евро. За рассмотрение поправки проголосовало 42% членов Сейма, против были 8, 40 депутатов воздержались.

По словам инициатора поправки к Закону о НДС, социал-трудовика Пятраса Чимбараса, такая льгота помогла бы провести в жизнь обязательства Литвы перед Евросоюзом (ЕС) в плане контроля за климатическими изменениями.

Между тем "аграрий" Ауримас Гайджюнас прогнозировал, что от льготы больше всего выиграли бы продавцы таких автомобилей, а Арвидас Некрошюс предупредил, что электромобили и гибридные автомобили, если оценивать их с точки зрения цикла их существования, являются самыми "грязными".

Член Комитета по бюджету и финансам, консерватор Миколас Маяускас сказал, что эта поправка предназначена для состоятельных: "Льгота предназначена для тех, кто зарабатывает больше других и имеет возможность купить дорогой автомобиль".

Льгота обошлась бы бюджету около 840 тыс. евро в год.