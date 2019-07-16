Сейм узаконил возможность получать статус э-резидента иностранцами

Во вторник Сейм Литвы принял поправки, которые узаконили возможность для иностранцев получать статус электронного резидента. Поправка вступит в силу через полтора года.
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Такой статус позволит им электронным способом учреждать предприятия, открывать счета в банке и декларировать налоги.

Иностранец, обратившийся напрямую или через внешнего представителя услуг из-за границы, получит средство электронного опознания и подписи, которые позволят ему пользоваться электронным способом административными, публичными и коммерческими услугами.

По поводу получения статуса электронного резидента нужно обращаться в Департамент миграции.

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Такой статус не получат лица, внесенные каким-либо государством Шенгенской зоны в систему информационного предупреждения о запрете на въезд, а также лица, внесенные в национальный список с запретом на въезд в Литву.

Поправка вступит в силу в январе 2021 года.

Сейчас такой статус узаконила Эстония с 2014 года.

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