Сейм узаконил возможность получать статус э-резидента иностранцами

Такой статус позволит им электронным способом учреждать предприятия, открывать счета в банке и декларировать налоги.
Иностранец, обратившийся напрямую или через внешнего представителя услуг из-за границы, получит средство электронного опознания и подписи, которые позволят ему пользоваться электронным способом административными, публичными и коммерческими услугами.
По поводу получения статуса электронного резидента нужно обращаться в Департамент миграции.
Такой статус не получат лица, внесенные каким-либо государством Шенгенской зоны в систему информационного предупреждения о запрете на въезд, а также лица, внесенные в национальный список с запретом на въезд в Литву.
Поправка вступит в силу в январе 2021 года.
Сейчас такой статус узаконила Эстония с 2014 года.
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