Установлено, что за несоблюдение требований может быть наложен штраф до 3% дохода за предыдущий финансовый год, но не более 100 тысяч евро. В случаях, когда нарушение повторяется в течение одного года после наложения санкции, на предприятие налагается штраф в размере до 6% от дохода в предыдущем финансовом году, но не более 200 тысяч евро.

Как было объявлено, установление размера штрафов и их модели оценены практиками государств-членов ЕС и рекомендациями Европейской комиссии. Считается, что недобросовестная коммерческая практика или вводящая в заблуждение реклама являются презнаком недобросовестной конкуренцией, в то время как Закон о конкуренции предусматривает штраф за недобросовестную конкуренцию до 3% от дохода в предыдущем году. В тех случаях, когда предприятие не предоставляет информацию о выручке, оно получит штраф в размере 100 тысяч евро, и 200 тысяч евро в случае повторного нарушения.

По словам Д. Грибаускайте, реализация закона окажет положительное влияние на условия развития бизнеса.