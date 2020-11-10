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Парламент разрешил Литовской дирекции автодорог (ЛДА) внедрить новую систему взимания платы за пользование дорогами стоимостью около 90 млн евро, еще называемую e-tolling, при которой размер сбора будет зависеть не от времени, а от преодоленного расстояния.
Greitkelis Vilnius - Kaunas
Greitkelis Vilnius - Kaunas
© DELFI / Rafael Achmedov

Завершающий срок полномочий Сейм во вторник принял поправки к Закону финансировании программы надзора и развития дорог: за них проголосовали 76 членов Сейма, один был против и один воздержался.

Сбор будет рассчитываться с учетом типа автомобиля и стандартов автомобильных выхлопов. Сбор будет взиматься только за проезд по магистральным дорогам государственного значения.

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Предельный сбор для автобусов и легких грузовых транспортных средства (до 3,5 тонны) составит 3,5-7 цента за километр, для более тяжелого транспорта - 5-16 центов за км.

От уплаты сбора будут освобождены автомобили специальных служб, систем обороны и внутренних дел, автобусы местного сообщения, автомобили и автобусы, приспособленные для перевозки или вождения людьми с недугами.

Минимальные тарифы сборов будут применяться к некоторым фермерам и сельскохозяйственным компаниям, автобусам дальнего сообщения.

Новый порядок дорожных сборов должен начать действовать с 2023 года.

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