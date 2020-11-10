Завершающий срок полномочий Сейм во вторник принял поправки к Закону финансировании программы надзора и развития дорог: за них проголосовали 76 членов Сейма, один был против и один воздержался.
Сбор будет рассчитываться с учетом типа автомобиля и стандартов автомобильных выхлопов. Сбор будет взиматься только за проезд по магистральным дорогам государственного значения.
Предельный сбор для автобусов и легких грузовых транспортных средства (до 3,5 тонны) составит 3,5-7 цента за километр, для более тяжелого транспорта - 5-16 центов за км.
От уплаты сбора будут освобождены автомобили специальных служб, систем обороны и внутренних дел, автобусы местного сообщения, автомобили и автобусы, приспособленные для перевозки или вождения людьми с недугами.
Минимальные тарифы сборов будут применяться к некоторым фермерам и сельскохозяйственным компаниям, автобусам дальнего сообщения.
Новый порядок дорожных сборов должен начать действовать с 2023 года.
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