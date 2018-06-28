Сейм Литвы утвердил повышение акцизов на табачные изделия

За предусматривающий это и рассчитанный на три года план повышения акцизов на 6-14% в среду проголосовали 100 членов сейма, 2 были против, 18 парламентариев воздержались.

План предусматривает повысить в следующем году акциз на сигареты до 62,25 евро за 1 тыс. сигарет, установив при этом, что минимальный комбинированный акциз за 1 тыс. сигарет должен быть не менее 102 евро. В 2020 году эти тарифы составят 65,7 евро и 108,5 евро соответственно, а в 2021 году – 69,4 евро и 115,5 евро соответственно.

Акциз на сигары и сигариллы увеличится до 42 евро за килограмм, на курительный табак - до 68,6 евро за килограмм. В 2020 года тарифы увеличатся до 48 евро и 78,5 евро соответственно, в 2021 году – до 55 евро и 90 евро соответственно.

Тариф акциза на жидкость для электронных сигарет составит 0,1 евро за миллилитр продукта.

Подсчитано, что изменения акцизов позволят увеличить в следующем году доходы бюджета примерно на 11 млн евро, а в 2020 и 2021 годах – примерно на 10 млн евро в каждом году.