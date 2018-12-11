Как утверждает оппозиция, план доходов и расходов следующего года не ориентирован на будущее, правящие говорят, что он лучше прежних.

Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что цель бюджета - проведение в жизнь утвержденные нынешним летом структурные реформы, снижения уровня бедности и накопление резервов на будущее. По его словам, наиболее заметно расходы вырастут только там, где претворяются в жизнь изменения - в областях образования и науки, здравоохранения и социальной защиты.

Социал-демократ Юозас Олекас уверял, что в бюджете недостаточно приняты во внимание "сегодняшние потребности жителей Литвы".

В следующем году на 20 евро до 50 евро увеличатся "детские деньги" - на это предусмотрено 117 млн евро, повысятся пенсии - на их индексацию намечается выделить более 212 млн евро. С 2019 года прекращаются взносы Фонда соцстраха Sodra в пенсионные фонды второго уровня, поэтому в этом фонде остается почти 200 млн евро.

В следующем году с 21% до 9% снижается тариф налога на добавленную стоимость на дрова и отходы древесины, с 9% до 5% - на газеты, журналы и другие периодические издания.

С марта на 10% вырастет акциз на крепкий алкоголь.

Планирующиеся доходы госбюджета в следующем году, включая средства помощи Евросоюза и других международных организаций в размере 1,921 млрд евро, составляют 10,59 млрд евро, расходы – 11,696 млн евро (почти 2,242 млрд евро), а дефицит бюджета – 1,105 млрд евро.