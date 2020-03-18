Сейм решил, что если работодатель объявляет простой в случае экстремальной ситуации или карантина, и во время этого простоя сохраняется рабочие места, то получит субсидию для зарплат работников.
Субсидии будут двух размеров.
Предприятия, деятельность которых в экстремальной ситуации или в карантине не будет запрещена, но по различным причинам будет ограничена, получат субсидию в размере 60% зарплат. Остальную часть зарплат работников работодатель должен будет заплатить за счет собственных средств. На это из бюджета потребуется выделить около 300 млн. евро.
Размер других субсидий будет составлять 90% заработной платы, они будут выплачиваться предприятиям, которые будут вынуждены полностью остановить деятельность. Тогда 10% зарплаты выплачивает работодатель. Пока нет данных о том, сколько средств государству потребуется на это.
В обоих случаях, субсидия, которую получит от государства работодатель на работника, не может превышать минимальную месячную зарплату (ММЗ), 607 евро. К этой сумме еще добавляется 10% или 40% зарплаты, которую выплачивает работодатель.
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