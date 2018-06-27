Сейм Литвы приступит к рассмотрению договора о вступлении в ОЭСР

В начале июня договор на ратификацию сейма вынесла президент страны Даля Грибаускайте. В конце мая она подписала этот документ о вступлении в рамках Совета министров ОЭСР в Париже.
В среду договор представит парламенту глава МИД Линас Линкявичюс.
После ратификации его в сейме Литва официально станет 36-ым членом организации, объединяющей сильнейшие экономики мира. Страна начала переговоры о членстве три года назад и завершила в апреле этого года. Третьего мая ОЭСР официально пригласила Литву присоединиться к конвенции.
МИД предварительно подсчитал, что членство в ОЭСР будет обходиться Литве ежегодно в 2,5–3,5 млн евро.
В процессе вступления Литва отставала от соседних стран Евросоюза - Польша стала членом организации в 1996 году, Эстония - в 2010, а Латвия - в 2016-ом.
Как отмечает администрация президента, членство в ОЭСР окончательно завершит процесс закрепления страны в наиболее важных международных организациях. Вступление в этот клуб поднимет не только престиж страны, но и принесет всестороннюю выгоду - Литва получит экспертную помощь ОЭСР высшего уровня, обеспечит более благоприятные оценки инвесторов, более дешевые заимствования и более простой доступ к торговым площадкам в мире.
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