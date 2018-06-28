За соответствующие поправки к Закону о подоходном налоге проголосовали 75 членов сейма, 5 были против, 12 парламентариев воздержались.

Оппозиционная фракция партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы в голосовании не участвовала и просит президента наложить на закон вето.

Правительство утверждает, что налоговые изменения снизят налогообложение труда, это позволит создать больше хорошо оплачиваемых рабочих мест. Критики говорят, что поправки не решают проблем социального неравенства и могут стать слишком большим бременем для бюджета.