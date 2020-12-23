Сейм Литвы: на вакцины и тесты – нулевой НДС

Во вторник Сейм принял соответствующую поправку к закону об НДС: за нее проголосовали 114 членов Сейма, трое воздержались.
"Это позволит снизить цену на тесты в частном секторе, поскольку вакцина и так бесплатная", – отметил глава Комитета Сейма по бюджету и финансам Миколас Маяускас.
Нулевой тариф будет действовать два года, до конца декабря 2022 года.
Директива Евросоюза допускает такую льготу.
Сейчас на вакцины применяется тариф НДС в размере 5%, как и на рецептные лекарства, а на тесты – только в том случае, если расходы на их приобретение компенсируются больничными кассами. В противном случае применяется стандартный тариф НДС в 21%.
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