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С января следующего года в Литве будет применяться нулевой тариф налога на добавленную стоимость (НДС).
Сейм Литвы: на вакцины и тесты – нулевой НДС
© DELFI / Domantas Pipas

Во вторник Сейм принял соответствующую поправку к закону об НДС: за нее проголосовали 114 членов Сейма, трое воздержались.

"Это позволит снизить цену на тесты в частном секторе, поскольку вакцина и так бесплатная", – отметил глава Комитета Сейма по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

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Нулевой тариф будет действовать два года, до конца декабря 2022 года.

Директива Евросоюза допускает такую льготу.

Сейчас на вакцины применяется тариф НДС в размере 5%, как и на рецептные лекарства, а на тесты – только в том случае, если расходы на их приобретение компенсируются больничными кассами. В противном случае применяется стандартный тариф НДС в 21%.

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