Сейм Литвы готовится принять госбюджет страны на следующий год

Премьер Саулюс Сквернялис ранее заявлял, что налоговая реформа в следующем году позволит повысить заработную плату в среднем от 18 до 60 евро.
Критики говорят, что вместе сокращения налогов следует более значительно повысить зарплаты учителей, с учетом требований, которые выдвигают бастующие педагоги.
В начале декабря литовское правительство утвердило усовершенствованный проект бюджета страны на 2019 год, в нем предусмотрено выделение дополнительных средств бюджетам самоуправлений и на зарплаты педагогов.
Планирующиеся доходы госбюджета в следующем году, включая средства помощи Евросоюза и других международных организаций, составляют 10,59 млрд евро, расходы – 11,696 млн евро, а дефицит бюджета – 1,106 млрд евро.
По сравнению с первым вариантом проекта, доходы увеличены почти на 3,5 млн евро, а расходы – на 14,8 млн евро, дефицит – на 11,3 млн евро.
В усовершенствованном проекте программы госинвестиций на 2019–2021 годы, в 2019 году на инвестиции госкапитала планируется выделить 1,104 млрд евро средств госбюджета, из них 711,2 млн евро – средства помощи Евросоюза.
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