"Мы быстро исправили ошибку и вернули клиентам деньги в тот же день. Еще раз приносим извинения, и с учетом возможно пережитых неудобств мы не будем взимать у таких клиентов месячный взнос за услуги", – сказал представитель SEB Вайдас Жагунис.
Об этой льготе в ближайшее время банк уведомит своих клиентов при помощи смс-сообщений, сообщений в э-банкинге или по эл. почте.
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