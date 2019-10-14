Банк SEB в тот же день вернулся своим клиентам снятые по ошибке деньги (напомним, что по техническим причинам некоторые клиенты, которые проводили операции в банке в определенный день июля, столкнулись с повторным списанием средств в минувшее воскресенье).
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"Мы быстро исправили ошибку и вернули клиентам деньги в тот же день. Еще раз приносим извинения, и с учетом возможно пережитых неудобств мы не будем взимать у таких клиентов месячный взнос за услуги", – сказал представитель SEB Вайдас Жагунис.

Об этой льготе в ближайшее время банк уведомит своих клиентов при помощи смс-сообщений, сообщений в э-банкинге или по эл. почте.

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