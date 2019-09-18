SEB: в этом году для литовцев в лизинг стали доступны более дорогие автомобили

По словам экономиста банка Тадаса Повилаускаса, это связано с повышением заработной платы.

Он сказал, что по доступности автомобиля в лизинг в этом году удалось опередить Латвию – житель этой страны, получающий среднюю зарплату, может приобрести автомобиль стоимостью 11,9 тыс. евро.

"Причиной этого является то, что средняя зарплата после вычета налогов в этом году в Литве выше, чем в Латвии. Тут нужно поблагодарить налоговую реформу как за расширение применения не облагающейся налогами величины, так и за повышение этой не облагающейся налогами величины", – сказал на пресс-конференции в среду Т. Повилаускас.

Однако, по словам экономиста банка, разница в средней зарплате между Литвой и Эстонией все еще остается большой, поэтому в Эстонии житель может приобрести в лизинг автомобиль стоимостью 17,4 тыс. евро.

По сравнению с данными прошлого года, стоимость автомобиля, доступного одному жителю страны, в Литве повысилась на 12%, в Латвии – на 7%, в Эстонии – на 6%.