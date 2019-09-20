SEB: литовцы чаще покупают через интернет, чем латыши или эстонцы

По данным исследования, в интернете покупали 92% пользующихся им жителей Литвы, а каждый десятый из них (11%) делает это постоянно. По этим показателям страна опережает Латвию и Эстонию.
"Хотя бы несколько раз в месяц или постоянно через интернет в Литве покупают 29% жителей в возрасте старше 18 лет, а в Латвии и Эстонии – 24%", − отметил в пресс-релизе глава Службы розничного банкинга SEB Вайдас Жагунис.
Литовские покупатели, чаще, чем латвийские или эстонские покупают на местных платформах интернет-торговли или в местных интернет-магазинах. В них приобретают 67% опрошенных в Литве, а 49% респондентов ответили, что покупают и на международных платформах. В Латвии это распределение составляет соответственно 62% и 55%, в Эстонии 46 и 52%.
8% участников опроса в Литве отметили, что при покупках в интернете столкнулись с мошенниками. В Латвии таких респондентов было 4%, а в Эстонии – 6%.
Опрос жителей Балтийских стран по заказу SEB bankas в апреле-мае этого года провела компания Norstat, опросившая через интернет более 1 тыс. взрослых жителей в Литве, Латвии и Эстонии.
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