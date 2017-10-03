В следующем году, по мнению экономистов, ВВП Литвы вырастет на 3,2%, а в 2019 году - на 3%. Такой рост экономики страны специалисты банка прогнозировали и в конце августа.
По словам советника президента SEB bankas Гитанаса Науседы, экспорт растет быстро, а импорт замедляется, поэтому отмечается и сокращение внутреннего спроса.
"Растущие цены достигли таких пределов, что розничная торговля перестала расти. (...) Может быть, что потребление домашних хозяйств уже не сможет помогать экономике в том объеме, как раньше", - отметил Г. Науседа на презентации прогнозов.
Аналитики SEB также не меняют и прогнозы внутренней годовой инфляции - в этом году она должна составить 3,3%, а в следующем снизиться до 2,8%. В 2019 году средняя инфляция должна достигнуть 2,5%.
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