Глава Профсоюза торговых сетей, объединяющего работников сферы услуг, Александр Посохов сообщил, что сначала людям предложат сменить работодателя, а если не удастся договориться, то они будут уволены с выплатой компенсаций.
"Насколько я знаю, они (Rimi Lietuva - BNS), прежде всего, предложат работать в других местах, поскольку новый Трудовой кодекс не позволяет их элементарно перевести. С другой стороны, они готовы выплатить выходные пособия, поскольку это шведская группа, то она намерена нормально рассчитаться, уволить согласно всем законам", - сказал BNS А. Посохов.
Он отметил, что слияние может затронуть до 500 работников обеих торговых сетей. Он сказал, что не знает руководителей профсоюзов конкретных магазинов.
На минувшей неделе Совет по кокуренции разрешил реализовать сделку купли-продажи Rimi и Iki на сумму 213 млн. евро с условием, что третьим лицам будет уступлено 17 супермаркетов двух сетей. Конкретные магазины пока не называются.
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