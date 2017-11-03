Крупнейший инвестиционный фонд частного капитала Центральной и Восточной Европы Enterprise Investors отказывается от планов продать литовского туроператора Novaturas - его хотело купить крупнейшее польское турагентство Itaka Holdngs.
© DELFI / Karolina Pansevič

Фонд сообщил, что в ожидании разрешения литовского Совета по конкуренции (СК, антимонопольная служба) было принято решение расторгнуть подписанное 4 месяца назад соглашение с Itaka Holdings. Просьба была подана в СК в конце сентября и может рассматриваться 3 месяца с возможностью продления еще на месяц.

"Принимая во внимание динамичный рост Novaturas и его прекрасные финансовые результаты, а также не имея возможности предугадать продолжительность регуляционных процессов, мы приняли решение расторгнуть договор с Itaka и взвесить другие стратегические альтернативы в отношении Novaturas", - сказал для пресс-релиза партнер Enterprise Investors Себастьян Крол.

По его словам, сейчас рассматривается возможность провести в жизнь публичное предложение акций и разместить акции на Варшавской и Вильнюсской биржах.

Гендиректор группы Novaturas Линас Алдонис сказал, что убежден, что компания сможет конкурировать на бирже.

"У предприятия есть твердое финансовое основание и прекрасные перспективы деятельности не на один год вперед. Я твердо убежден, что имеются все условия для того, чтобы Novaturas мог заинтересовать финансовых инвесторов и успешно выйти на биржу акций", - сказал для пресс-релиза Л. Алдонис.

В конце июня сообщалось, что Enterprise Investors продает пакет акций Novaturas в размере 70,72% компании Itaka Holdings. Акции собирались продать и мелкие акционеры Novaturas - Видас Палюнас, Угнюс Радвила и Ритис Шумакарис, которым принадлежит по 9,76% акций. Стоимость сделки не раскрывалась.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Сделка по продаже Novaturas прекращается - хороши

Крупнейший инвестиционный фонд частного капитала...

Ажиотаж вокруг нового iPhone: люди стояли в очереди с утра, некоторые приехали из Беларуси (12)

3 ноября, в 8 ч. официально поступил в продажу новый...

Apple готовится к рекордной прибыли (1)

В пятницу, 3 ноября, в более чем пятидесяти странах...

Судьба судна. Выйдет ли Independence из Клайпеды? (86)

Оператор терминала сжиженного природного газа ( СПГ )...

Жители Литвы раскупили новейший iPhone во время предварительной акции (46)

3 ноября, в 8 ч. в Литве стартовали продажи новейшего iPhone...

TOP новостей

Ванагайте признает ложность утверждений о командире партизан Раманаускасе-Ванагасе (54)

Специалист по пиару Рута Ванагайте в пятницу признала,...

Погода в ноябре: первая половина будет сильно отличаться от второй

В этом году сильные дожди шли не только в сентябре и...

На горе Гедиминаса зафиксирован еще один оползень (9)

3 ноября на стыке южного и западного склона, вероятно, в...

Ажиотаж вокруг нового iPhone: люди стояли в очереди с утра, некоторые приехали из Беларуси (12)

3 ноября, в 8 ч. официально поступил в продажу новый...

Судьба судна. Выйдет ли Independence из Клайпеды? (86)

Оператор терминала сжиженного природного газа ( СПГ )...