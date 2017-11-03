Фонд сообщил, что в ожидании разрешения литовского Совета по конкуренции (СК, антимонопольная служба) было принято решение расторгнуть подписанное 4 месяца назад соглашение с Itaka Holdings. Просьба была подана в СК в конце сентября и может рассматриваться 3 месяца с возможностью продления еще на месяц.

"Принимая во внимание динамичный рост Novaturas и его прекрасные финансовые результаты, а также не имея возможности предугадать продолжительность регуляционных процессов, мы приняли решение расторгнуть договор с Itaka и взвесить другие стратегические альтернативы в отношении Novaturas", - сказал для пресс-релиза партнер Enterprise Investors Себастьян Крол.

По его словам, сейчас рассматривается возможность провести в жизнь публичное предложение акций и разместить акции на Варшавской и Вильнюсской биржах.

Гендиректор группы Novaturas Линас Алдонис сказал, что убежден, что компания сможет конкурировать на бирже.

"У предприятия есть твердое финансовое основание и прекрасные перспективы деятельности не на один год вперед. Я твердо убежден, что имеются все условия для того, чтобы Novaturas мог заинтересовать финансовых инвесторов и успешно выйти на биржу акций", - сказал для пресс-релиза Л. Алдонис.

В конце июня сообщалось, что Enterprise Investors продает пакет акций Novaturas в размере 70,72% компании Itaka Holdings. Акции собирались продать и мелкие акционеры Novaturas - Видас Палюнас, Угнюс Радвила и Ритис Шумакарис, которым принадлежит по 9,76% акций. Стоимость сделки не раскрывалась.