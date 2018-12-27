Согласно новейшим данным Фонда социального страхования ("Содры"), несколько компаний в Литве в ноябре заплатили своим работникам в среднем по 10 000 евро. За месяц значительно увеличились средние зарплаты, вероятно, это результат выплаты премий, поскольку число работников в компаниях практически не изменилось.
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На первом месте – компания Google Lithuania. Ее 5 работников в среднем в ноябре получили по 16 040 евро "на бумаге" (в октябре 5757 евро).

Инженерная компания Siemens Mobility Oy в ноябре в среднем заплатила своим 20 работникам по 11 549 евро (в октябре 2417 евро).

4 работника компании Biomin Lietuva в ноябре в среднем получили по 10 743 евро (в октябре - 5462 евро).

Литовский филиал компании Siemens Osakeyhtio в ноябре заплатил своему 31 работнику по 10 024 евро (в октябре – 2352 евро).

На пятом месте Samsung Electronics Lithuania (представитель Samsung Electronics Baltics SIA). Ее 19 работников в ноябре в среднем получили по 9628 евро.

На шестом месте Hay Group - средняя зарплата ее 6 работников в ноябре была 8047 евро (в октябре - 1944 евро).

На седьмом месте компания Energogrupė. Ее 4 работника в ноябре в среднем получили по 7856 евро (в сентябре и октябре зарплата в этой компании была такая же).

На 8 месте Inter RAO Lietuva. Ее 25 работников получили 7417 евро (в октябре – 5560 евро).

На 9 месте – компания Linas Agro konsultacijos. Ее 4 работника получили в ноябре по 7109 евро.

На последнем месте - компания Tradintek. 28 работников этой компании в среднем получили по 6715 (в октябре 5539 евро).

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