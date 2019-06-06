Сбои в сотрудничестве банков с Revolut: сообщается о мнимых банковских переводах

"Мы с партнерами рассматриваем эту проблему и решает, что делать, сразу же как только будут новости - сообщим. Мы сожалеем об этом недоразумении. Вся команда старается сделать так, чтобы суммы на счетах были восстановлены", – пишет на своей странице банк Revolut.
Другие клиенты в комментариях сообщили, что деньги с их счетов пропали, несмотря на то, что они никаких переводов не делали. Пишут, что банк обещал "вернуть деньги".
Как сообщается, проблемы были у владельцев карт Mastercard, значит, это не зависит от банка – с такой проблемой могли столкнуться клиенты любого литовского банка.
По неофициальным данным, пострадали только те клиенты, которые пополняли счета в банке Revolut, но это пополнение было сделано дважды.
Некоторые клиенты получили смс-сообщения из банка SEB, в которых сказано, что "вероятно, из-за ошибки Mastercard, ваша операция была сделана дважды. Списанный во второй раз по ошибке средства мы вернем на ваш счет в течение нескольких дней. Вам ничего для этого делать не надо".
SEB информирует, что в банке произведено более 2000 таких операций.
"Некоторым владельцам карт в банке Revolut, вероятно, из-за ошибки MasterCard операции продублировали, это значит, что деньги со счетов этих клиентов в банке SEB списали дважды. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства. Банк SEB сделал все для того, чтобы как можно скорее решить эту проблему и вернуть снятые по ошибке деньги", - сказала представитель банка Ева Кулвинскайте.
Luminor указал, что пока никаких жалоб от клиентов не получал
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