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Скандинавская авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) возобновит рейсы между Вильнюсским аэропортом и Стокгольмским Арландой.
SAS avialinijos
SAS avialinijos
© Shutterstock

Первый рейс планируется 13 сентября. Сначала рейсы будут осуществляться дважды в неделю, в конце месяца их частота повысится до десяти, а с октября их будет еще больше, сообщила компания.

"Осенью мы стремимся повысить число рейсов и, с учетом растущего спроса, заново открыть маршруты. Прежде всего, мы планируем возобновить много внутренних рейсов в Скандинавии, при этом откроем также 18 маршрутов по основным европейским направлениям. Кроме того, мы стараемся возобновить рейсы в Азию, вновь предложить рейсы на все три континента, на которых мы обычно работаем", – отметил в пресс-релизе Scandinavian Airlines Рикард Густафсон.

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