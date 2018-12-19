В середине декабря нынешнего года Европейский Союз продлил еще на шесть месяцев срок действия санкций, введенных в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. Этим санкциям скоро уже пять лет, но, как признал председатель Европейского совета Дональд Туск, прогресс в реализации минских договоренностей по-прежнему "нулевой".

А могут ли вообще экономические санкции повлиять на внешнюю политику России? Каков их эффект? Есть ли у ЕС иные инструменты, с помощью которых можно было бы побудить РФ изменить ее отношение к Украине? На эти и другие вопросы вечером в понедельник, 17 декабря, искали ответ участники публичной дискуссии, организованной Фондом имени Наумана и Европейской академией Берлина.

Санкции нервируют немецкий бизнес

Кристиан Тегетхоф (Christian Tegethoff) из Германо-российской внешнеторговой палаты, объединяющей около 900 немецких фирм, ведущих дела на российском рынке, однозначно утвердительно ответил на вопрос ведущего, нервируют ли его санкции.

"Начиная с 2014 года, нам приходится преодолевать очень много ограничений в германо-российских коммерческих связях, — заявил он. — И даже с товарами, которые не подпадают под санкции, возникают проблемы, поскольку фирмам приходится проходить мучительную процедуру проверок, преодолевать бюрократические препоны".

Кроме того, убежден Тегетхоф, санкции ничего не дали, не привели к изменению российской политики. С его точки зрения, введенные ЕС штрафные меры в отношении России лишены смысла. Цель, которую преследовал Евросоюз, констатировал он, не достигнута.

Нельзя мириться с нарушением права

С такой оценкой санкций ЕС уже давно выступают и другие представители лоббистских организаций, представляющих интересы немецких фирм, ведущих дела в России. Но Уте Кохловски-Каджая (Ute Kochlowski-Kadjaia) из Восточного комитета — Восточноевропейского союза немецкой экономики (Ost-Ausschuss — Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft) преподнесла сюрприз.

Любые санкции, как и протекционизм, подчеркнула она, разумеется, противоречат коммерческим интересам немецких предпринимателей. Следует, однако, учитывать, что фирмы всегда действуют в определенных политико-экономических рамочных условиях.

"А то, что сделала Россия, захватив Крым, проводя военные операции на востоке Украины, означает оккупацию части территории другого государства без объявления войны, то есть, нарушение права, — заявила Кохловски-Каджая. — И если страна так поступает в своей внешней политике, то нельзя исключить такого же ее поведения и в экономике". Немецкие фирмы, по ее словам, понимают, что нельзя мириться с нарушением права в какой бы то ни было сфере, а потому поддерживают санкционный режим.

Санкции и проект "Новороссия"

Эксперт Фонда имени Бертельсмана Мириам Космель (Miriam Kosmehl) не согласилась с тезисом о бессмысленности и неэффективности санкций ЕС. Она напомнила о кремлевском проекте "Новороссия" и заявлениях российских деятелей о намерении дойти даже до Киева.

"Насколько реалистичны были планы с Киевом, я не знаю, но планы наступления на Мариуполь, думаю, были вполне реальными, — заявила она. — И атаки на Мариуполь не было потому, что ЕС пригрозил дополнительными санкциями". По этой же причине, считает Космель, Россия не стала дальше развивать военный успех, достигнутый в 2015 году в Дебальцево.

Санкции, по ее мнению, сдержали Россию, предотвратили оккупацию дальнейших участков территории Украины. Смысл штрафных мер, указывает эксперт, — взвинтить возможный ущерб Кремля в результате тех или иных военных операций так, чтобы ожидаемые потери стали больше ожидаемой выгоды. Наконец, заявила Космель, "если кто-либо выступает против санкций, то пусть он объяснит мне, как иначе реагировать на грубые нарушения международного права".

Именно в этом видит смысл санкций Саша Тамм (Sascha Tamm) из Фонда имени Наумана: "Они призваны продемонстрировать, что нарушение мирового порядка, вторжение в другое государство не остаются без последствий". Уте Кохловски-Каджая вообще считает ошибочным рассуждать о смысле или эффективности санкций. Речь, по ее словам, вовсе не идет о попытке нанести ущерб России, поставить ее на колени. "Санкции вводятся не потому, что они имеют некий смысл, — сказала она, — а по вполне определенной причине, чтобы провести "красную линию": ни шага дальше".

Кто пострадал от санкций ЕС

Говоря о последствиях санкций ЕС и ответных мер РФ для немецких фирм, Кохловски-Каджая заявила, что "эти последствия не столь велики, как это пытается представить российская сторона".

Пострадали, по ее данным, только отдельные предприятия, причем, только те, которые были заточены исключительно на российский рынок. "Если таков ваш бизнес-план, если, как аист, вы стоите на одной ноге, у вас только один рынок сбыта и один товар, — пояснила она, — то можно рухнуть и без санкций, а в результате какого-нибудь ЧП, засухи или наводнения".

Но вот то, что касается немецкого аграрного сектора, предприятия которого в результате ответных санкций были лишены возможности далее поставлять в Россию свои товары, то, отметила Кохловски-Каджая, за три последних года немецкий аграрный экспорт бил один рекорд за другим. Немецкие фирмы освоили рынки Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. "Фермеры из Германии стали искать новые рынки сбыта и нашли их", — констатировала участница дискуссии.

К числу негативных последствий санкционного режима для России она отнесла тот факт, что многие немецкие фирмы, ранее планировавшие выйти на российский рынок, теперь отказались от этой затеи. "Немецкие компании, уже присутствующие в России, как правило, там остаются, чтобы удержать свои позиции на рынке, — отметила Кохловски-Каджая, — но новые предприятия в Россию больше не идут".